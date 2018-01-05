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Учёные проведут радиоуглеродный анализ древнего христианского храма в Ингушетии
Учёные намерены выяснить возраст древнего христианского храма, размещённого в Ингушетии. Если радиоуглеродный анализ покажет, что сооружение было возведено в VIII веке, оно получит звание одного из наиболее древних культовых зданий на территории РФ.

Проводить радиоуглеродный анализ будут учёные из археологического центра им.Крупнова. Научные сотрудники надеются, что христианский храм, построенный в Алби-Ерды, окажется одним из наиболее древних сооружений на территории РФ. Для того чтобы это звание было присвоено, здание должно было быть возведено не позднее VIII века.

Учёные проведут радиоуглеродный анализ древнего христианского храма в Ингушетии


Ранее учёные уже исследовали древний храм, находящийся в Ингушетии. Для анализа бралась древесина из перемычек. Исследование показал несколько дат - VIII, X и XI век, что только запутало специалистов. Не внесло ясности и изучение раствора, поэтому научные сотрудники запланировали изучить фрагменты алтарной части, которая вряд ли подвергалась изменениям.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 20:20
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