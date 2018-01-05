Составлен список интересных фактов о Брэдли Купере в честь его 43-летия

Известно, что для роли в фильме «Американский снайпер» Купер употреблял каждый день по 5 тысяч ккал, чтобы поправиться на 18 кг. В 2011 году актер мог стать главным героем фильма «Зеленый фонарь». Также ранее между ним и режиссером Дж. Дж. Абрамсом возникло недоразумение, и Купер просил его вырезать все его сцены из сериала «Шпионка».Самой сложной ролью для Купера оказался образ покорителя дамских сердец в фильме «Мальчишник в Вегасе». Сам актер утверждает, что в жизни он таковым не является. Из-за съемок в ленте «Жаркое американское лето» он пропустил вручение дипломов.Писатель Джеймс Липтон при первой встрече с Купером назвал его звездой. Стать актером мужчина захотел еще в 12 лет после просмотра фильма «Человек-слон». Также стоит отметить, что оказавшись в Нью-Йорке до карьеры киноактера, Брэдли Купер работал швейцаром в отеле. Любовь Ирины Шейк владеет тремя языками, а также имеет диплом о высшем образовании с наивысшей отметкой.