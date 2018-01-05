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Составлен список интересных фактов о Брэдли Купере в честь его 43-летия
Актер Брэдли Купер сегодня празднует свой 43-й день рождения. В связи с этим было собрано самые интересные факты о возлюбленном модели Ирины Шейк.

Составлен список интересных фактов о Брэдли Купере в честь его 43-летия


Известно, что для роли в фильме «Американский снайпер» Купер употреблял каждый день по 5 тысяч ккал, чтобы поправиться на 18 кг. В 2011 году актер мог стать главным героем фильма «Зеленый фонарь». Также ранее между ним и режиссером Дж. Дж. Абрамсом возникло недоразумение, и Купер просил его вырезать все его сцены из сериала «Шпионка».

Самой сложной ролью для Купера оказался образ покорителя дамских сердец в фильме «Мальчишник в Вегасе». Сам актер утверждает, что в жизни он таковым не является. Из-за съемок в ленте «Жаркое американское лето» он пропустил вручение дипломов.

Писатель Джеймс Липтон при первой встрече с Купером назвал его звездой. Стать актером мужчина захотел еще в 12 лет после просмотра фильма «Человек-слон». Также стоит отметить, что оказавшись в Нью-Йорке до карьеры киноактера, Брэдли Купер работал швейцаром в отеле. Любовь Ирины Шейк владеет тремя языками, а также имеет диплом о высшем образовании с наивысшей отметкой.
Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:30
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