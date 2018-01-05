Глубины Тихого океана продолжают пугать ученых неизвестными звуками

Пока есть версия, что странные свисты могут зависеть от времени года, потому что в зимний период их активность снижается. Американские военные сообщали, что до 1994 г эти сигналы никто не слышал, но потом они были часто замечены в разных уголках океана. Они считают виновником события загадочное подводное устройство, способное регулировать силу звучания.Также оно прекрасно прослушивается спутниками, а исследователи имеют свою теорию о базах пришельцев, которые находятся под толщей воды. Они, таким образом, связываются с НЛО и надежно укрыты от людских глаз. Пока мнение экспертов остается очередной гипотезой, но истина пока недоступна для исследования.