Глубины Тихого океана продолжают пугать ученых неизвестными звуками
Впервые ученые зафиксировали неизвестные звуки, доносящиеся из глубин Тихого океана, в 90-х годах, но до сих пор их природа остается загадкой. Они продолжают пугать их своей мощностью, и не похожи на аналоги, которые издают обитатели подводного мира.
Пока есть версия, что странные свисты могут зависеть от времени года, потому что в зимний период их активность снижается. Американские военные сообщали, что до 1994 г эти сигналы никто не слышал, но потом они были часто замечены в разных уголках океана. Они считают виновником события загадочное подводное устройство, способное регулировать силу звучания.
Также оно прекрасно прослушивается спутниками, а исследователи имеют свою теорию о базах пришельцев, которые находятся под толщей воды. Они, таким образом, связываются с НЛО и надежно укрыты от людских глаз. Пока мнение экспертов остается очередной гипотезой, но истина пока недоступна для исследования.
Пока есть версия, что странные свисты могут зависеть от времени года, потому что в зимний период их активность снижается. Американские военные сообщали, что до 1994 г эти сигналы никто не слышал, но потом они были часто замечены в разных уголках океана. Они считают виновником события загадочное подводное устройство, способное регулировать силу звучания.
Также оно прекрасно прослушивается спутниками, а исследователи имеют свою теорию о базах пришельцев, которые находятся под толщей воды. Они, таким образом, связываются с НЛО и надежно укрыты от людских глаз. Пока мнение экспертов остается очередной гипотезой, но истина пока недоступна для исследования.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:40