Учёные: Специальная зарядка для лица поможет выглядеть моложе

Учёные рассказали, как не тратить деньги на приобретение омолаживающих средств и выглядеть свежо и молодо. Достаточно выделять 30 минут в день на протяжении 20 недель. Зарядка для лица включает в себя 30 упражнений, которые нужно выполнять по одной минуте. Создатели лицевой йоги обещают, что в конце курса человек будет выглядеть на 2-3 года моложе своих лет.Зарядка для лица на самом деле является ярким выражением эмоций, в результате чего тренируются определённые мышцы, отвечающие за твёрдость контура лица. Всё же некоторые упражнения могут вызвать недоумение даже у опытных людей, ведущих здоровый образ жизни. Одно их таких упражнений называется "Счастливые щёчки". Врачи утверждают, что после курса занятий у участников исследований увеличилась эластичность и упругость кожи лица на 50%.