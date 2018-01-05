Назван лучший Android-смартфон 2017 года
Было проведено опрос четырех тысяч людей, в рамках которого эксперты из Android Authority хотели выяснить, какой смартфон с ОС Android оказался лучшим в 2017 году. В итоге первое место занял девайс Huawei Mate 10 Pro.
Чтобы оценить каждый вариант, специалисты изучали технические характеристики смартфонов и их стоимость на рынке. Добавив ко всему этому результаты опроса 4 тысяч человек, аналитики смогли выделить Huawei Mate 10 Pro, который оказался самым лучшим Android-смартфоном 2017 года.
Вторая строчка досталась устройству Samsung Galaxy Note 8, которому не хватило всего семи очков для того чтобы догнать китайский девайс. На третьем месте OnePlus 5T. Это еще один китайский смартфон, который за короткое время стал очень популярным.
Стоит отметить, что в списке критериев для оценки качества каждого мобильного устройства у экспертов был дисплей, объем аккумулятора, дизайн, а также стоимость модели на мировом рынке.
Чтобы оценить каждый вариант, специалисты изучали технические характеристики смартфонов и их стоимость на рынке. Добавив ко всему этому результаты опроса 4 тысяч человек, аналитики смогли выделить Huawei Mate 10 Pro, который оказался самым лучшим Android-смартфоном 2017 года.
Вторая строчка досталась устройству Samsung Galaxy Note 8, которому не хватило всего семи очков для того чтобы догнать китайский девайс. На третьем месте OnePlus 5T. Это еще один китайский смартфон, который за короткое время стал очень популярным.
Стоит отметить, что в списке критериев для оценки качества каждого мобильного устройства у экспертов был дисплей, объем аккумулятора, дизайн, а также стоимость модели на мировом рынке.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:20