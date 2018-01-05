Назван лучший Android-смартфон 2017 года

Чтобы оценить каждый вариант, специалисты изучали технические характеристики смартфонов и их стоимость на рынке. Добавив ко всему этому результаты опроса 4 тысяч человек, аналитики смогли выделить Huawei Mate 10 Pro, который оказался самым лучшим Android-смартфоном 2017 года.Вторая строчка досталась устройству Samsung Galaxy Note 8, которому не хватило всего семи очков для того чтобы догнать китайский девайс. На третьем месте OnePlus 5T. Это еще один китайский смартфон, который за короткое время стал очень популярным.Стоит отметить, что в списке критериев для оценки качества каждого мобильного устройства у экспертов был дисплей, объем аккумулятора, дизайн, а также стоимость модели на мировом рынке.