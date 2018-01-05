Светлана Лобода показала свою подросшую дочь Евангелину поклонникам в Instagram

Стоит отметить, что звезда эстрады Светлана Лобода не балует подписчиков фотоснимками своей дочери. Поэтому свежий совместный снимок с наследницей для поклонников певицы стал настоящим подарком. Фото артистка решила не подписывать, оставив в комментариях лишь сердечко.Фанаты звезды тут же отметили публикацию большим количеством «лайков» и одобрительных отзывов, а также засыпали певицу комплиментами.Некоторые фанаты отметили, что Евангелина очень похожа на свою знаменитую маму и, скорее всего, тоже талантлива.