Светлана Лобода показала свою подросшую дочь Евангелину поклонникам в Instagram
Светлана Лобода показала поклонникам свою подросшую дочь Евангелину. Соответствующий снимок певица разместила в сети Instagram.
Стоит отметить, что звезда эстрады Светлана Лобода не балует подписчиков фотоснимками своей дочери. Поэтому свежий совместный снимок с наследницей для поклонников певицы стал настоящим подарком. Фото артистка решила не подписывать, оставив в комментариях лишь сердечко.
Фанаты звезды тут же отметили публикацию большим количеством «лайков» и одобрительных отзывов, а также засыпали певицу комплиментами.
Некоторые фанаты отметили, что Евангелина очень похожа на свою знаменитую маму и, скорее всего, тоже талантлива.
Стоит отметить, что звезда эстрады Светлана Лобода не балует подписчиков фотоснимками своей дочери. Поэтому свежий совместный снимок с наследницей для поклонников певицы стал настоящим подарком. Фото артистка решила не подписывать, оставив в комментариях лишь сердечко.
Фанаты звезды тут же отметили публикацию большим количеством «лайков» и одобрительных отзывов, а также засыпали певицу комплиментами.
Некоторые фанаты отметили, что Евангелина очень похожа на свою знаменитую маму и, скорее всего, тоже талантлива.