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Светлана Лобода показала свою подросшую дочь Евангелину поклонникам в Instagram
Светлана Лобода показала поклонникам свою подросшую дочь Евангелину. Соответствующий снимок певица разместила в сети Instagram.

Светлана Лобода показала свою подросшую дочь Евангелину поклонникам в Instagram


Стоит отметить, что звезда эстрады Светлана Лобода не балует подписчиков фотоснимками своей дочери. Поэтому свежий совместный снимок с наследницей для поклонников певицы стал настоящим подарком. Фото артистка решила не подписывать, оставив в комментариях лишь сердечко.

Фанаты звезды тут же отметили публикацию большим количеством «лайков» и одобрительных отзывов, а также засыпали певицу комплиментами.

Некоторые фанаты отметили, что Евангелина очень похожа на свою знаменитую маму и, скорее всего, тоже талантлива.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 20:00
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