Учёные: Эпидемию гриппа может победить дальний ультрафиолет

Медики уже давно используют ультрафиолет для стерилизации помещения. Однако во время работы ламп запрещено заходить в комнату, так как излучение повреждает ДНК человека, вызывает мутацию и гибель клеток. Тем не менее, ультрафиолет может служить и на благо людям, если правильно вычислить дозировку его излучения.Учёные доказали, что если использовать дальний ультрафиолет в общественном транспорте и местах скопления людей можно избежать появления эпидемий. Для стерилизации помещений используются волны длиной 254 нм, проникающие через кожу человека. Безопасными оказались волны длиной 222 нм. Действие дальнего ультрафиолета успешно проверили на грызунах. Научные сотрудники использовали специальные светофильтры, а также лампы из криптона и хлора.