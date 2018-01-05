Дети модели Натальи Водяновой предпочли отдохнуть в компании ее экс-супруга
Старшие дети Натальи Водяновой предпочли отправиться на каникулы к своему отцу, экс-супругу модели Джастину Портману. Сама же звезда подиума проводит время в компании нынешнего возлюбленного Антуана Арно, они отдыхают в США с младшими сыновьями.
Наталья Водянова состояла в браке с Джастином Портманом, британским аристократом, на протяжении девяти лет. За время совместной жизни у них появилось на свет трое детей. Официально их брак был расторгнут еще в 2011 году.
На данный момент модель связывают романтические отношения с Антуаном Арно. С бывшим супругом Джастином Портманом Наталье Водяновой удалось, по всей видимости, сохранить дружеские отношения, их совместные дети предпочли отдохнуть с отцом. Сам экс-супруг Водяновой с радостью делится снимками в компании своих наследников в сети Instagram.
11-летний Виктор и 12-летняя Нева проводят каникулы в роскошном особняке отца. Не без внимания пользователей Джастин Портман оставляет свою новую избранницу Морган, фотоснимки которой выкладывает в Сеть.
Наталья Водянова состояла в браке с Джастином Портманом, британским аристократом, на протяжении девяти лет. За время совместной жизни у них появилось на свет трое детей. Официально их брак был расторгнут еще в 2011 году.
На данный момент модель связывают романтические отношения с Антуаном Арно. С бывшим супругом Джастином Портманом Наталье Водяновой удалось, по всей видимости, сохранить дружеские отношения, их совместные дети предпочли отдохнуть с отцом. Сам экс-супруг Водяновой с радостью делится снимками в компании своих наследников в сети Instagram.
11-летний Виктор и 12-летняя Нева проводят каникулы в роскошном особняке отца. Не без внимания пользователей Джастин Портман оставляет свою новую избранницу Морган, фотоснимки которой выкладывает в Сеть.