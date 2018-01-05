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Лилия Четрару стала популярной на "Доме-2" и в Сети за счёт "чистого контент-хаоса"
Лилия Четрару рассказала, как стала популярной в Интернете за счёт "Дома-2", когда отвечала на вопросы поклонников в социальной сети.

2018 год одна из самых топовых участниц телепроекта ТНТ решила начать с рассказа о себе. При этом девушка не только поведала о своём настоящем возрасте, но и расписала секрет своей востребованности в Сети.

Лилия Четрару стала популярной на "Доме-2" и в Сети за счёт "чистого контент-хаоса"

Как оказалось, заработать кучу подписчиков Лилии удалось просто благодаря своему участию на реалити-шоу в качестве рейтинговой красотки, знающей, как давать зрителям качественный контент.

21-летняя молдаванка также добавила, что стала блогером совсем недавно, а подтолкнула её на это именно популярность на периметре. При этом красотка из Кишинёва подчеркнула, что не может нравиться всем зрителям, однако всё равно смотрят её многие.

Интересно, что у Четрару нет какого-то определённого плана, и "как лошадь она не пашет", чтобы оставаться яркой участницей. Как объяснила возлюбленная Сергея Захарьяша, у неё "чистый контент-хаос".
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 14:02
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