Лилия Четрару стала популярной на "Доме-2" и в Сети за счёт "чистого контент-хаоса"

2018 год одна из самых топовых участниц телепроекта ТНТ решила начать с рассказа о себе. При этом девушка не только поведала о своём настоящем возрасте, но и расписала секрет своей востребованности в Сети.Как оказалось, заработать кучу подписчиков Лилии удалось просто благодаря своему участию на реалити-шоу в качестве рейтинговой красотки, знающей, как давать зрителям качественный контент.21-летняя молдаванка также добавила, что стала блогером совсем недавно, а подтолкнула её на это именно популярность на периметре. При этом красотка из Кишинёва подчеркнула, что не может нравиться всем зрителям, однако всё равно смотрят её многие.Интересно, что у Четрару нет какого-то определённого плана, и "как лошадь она не пашет", чтобы оставаться яркой участницей. Как объяснила возлюбленная Сергея Захарьяша, у неё "чистый контент-хаос".