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В скором времени китайцы выпустят смартфон 360 N6 Pro Bright Silver
В скором времени в линейку цветов смартфона 360 N6 Pro добавят оттенок Bright Silver. Что касается «начинки» девайса, то она останется без изменений.

В скором времени китайцы выпустят смартфон 360 N6 Pro Bright Silver


Скорее всего, что на рынок смартфон 360 N6 Pro Bright Silver выйдет через несколько недель. Так производитель отмечает, что данная модель предназначена для покупателей среднего класса. Корпус устройства является очень приятным на ощупь благодаря металлу с покрытием NCVM.

Диагональ дисплея составляет 5,99 дюймов, а разрешение матрицы - 2160х1080 пикселей. В качестве процессора представлен Qualcomm Snapdragon 660. Что касается объема памяти в ОЗУ и ПЗУ, то здесь все будет зависеть от выбранной модификации. Так появится в доступе смартфон с четырьмя или шестью гигабайтами ОЗУ, а также ПЗУ на 64 или 128 Гб.

Основная камера выполнена по сдвоенной технологии и обладает разрешением в 16 Мп, а фронтальный модуль – разрешением в 8 Мп. Также есть дактилоскоп, батарея на 4050 мАч и ОС Android 7.1 Nougat.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:20
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