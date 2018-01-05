Samsung готовится обновить Galaxy S8 до Android 8.0‍

Вместе с тем, еще в ноябре прошлого года состоялась презентация обновленной операционной системы, которая имеет непосредственное отношение к новым гаджетам, для которых предусмотрены многочисленные обновления. Кроме того, разработчики заинтересованы в том, чтобы испытания завершились скорым переходом на полноценную обновленную ОС. Ориентировочная дата завершения тестирования операционной системы 15 января 2018 года. Таким образом, совсем скоро владельцам флагманских моделей будет доступна полноценная модификация Android 8.0 Oreo.Несмотря на то, что производитель ведет активную работу над выходом новой модификации Samsung Galaxy S9, однако параллельно ведется улучшение нынешней актуальной модели, которая продолжает оставаться востребованной по всему миру. Примечательно, Samsung Galaxy S8 сумел завоевать статус эталонного смартфона прошлого года, опередив своих главных конкурентов, имеющих не меньшие шансы на успех в продажах.