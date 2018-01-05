Уфологи: дети Индиго являюются продуктом генетических экспериментов инопланетян
Уфологами было рассказано, что люди приобретают новую ДНК благодаря вводу генов инопланетян.
Специалисты отмечают, что на Голубой планете имеются представители внеземных космических цивилизаций. Речь ведётся про то, что взаимодействие приводит к возникновению новой расы людей, в итоге которые называются дети Индиго. Профиль таких представителей людей имеет сходство с представителями инопланетных цивилизаций. Определённая часть последних исследований касательно ДНК квалифицируются, как необычное обновление. Такие действия в итоге ведут к загрузке данных, которые определяют генетическое происхождение особи.
В рамках зарубежных специализированных сайтов высказываются предположения, что такое обновление генов в итоге может приводить к получению земными людьми сверхъестественных сил. По мнению специалистов, инопланетяне занимаются планомерным изменением человечества для создания новых существ.
Специалисты отмечают, что на Голубой планете имеются представители внеземных космических цивилизаций. Речь ведётся про то, что взаимодействие приводит к возникновению новой расы людей, в итоге которые называются дети Индиго. Профиль таких представителей людей имеет сходство с представителями инопланетных цивилизаций. Определённая часть последних исследований касательно ДНК квалифицируются, как необычное обновление. Такие действия в итоге ведут к загрузке данных, которые определяют генетическое происхождение особи.
В рамках зарубежных специализированных сайтов высказываются предположения, что такое обновление генов в итоге может приводить к получению земными людьми сверхъестественных сил. По мнению специалистов, инопланетяне занимаются планомерным изменением человечества для создания новых существ.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 18:00