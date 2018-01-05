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Уфологи: дети Индиго являюются продуктом генетических экспериментов инопланетян
Уфологами было рассказано, что люди приобретают новую ДНК благодаря вводу генов инопланетян.

Уфологи: дети Индиго являюются продуктом генетических экспериментов инопланетян

Специалисты отмечают, что на Голубой планете имеются представители внеземных космических цивилизаций. Речь ведётся про то, что взаимодействие приводит к возникновению новой расы людей, в итоге которые называются дети Индиго. Профиль таких представителей людей имеет сходство с представителями инопланетных цивилизаций. Определённая часть последних исследований касательно ДНК квалифицируются, как необычное обновление. Такие действия в итоге ведут к загрузке данных, которые определяют генетическое происхождение особи.

В рамках зарубежных специализированных сайтов высказываются предположения, что такое обновление генов в итоге может приводить к получению земными людьми сверхъестественных сил. По мнению специалистов, инопланетяне занимаются планомерным изменением человечества для создания новых существ.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 18:00
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