Уфологи: дети Индиго являюются продуктом генетических экспериментов инопланетян

Специалисты отмечают, что на Голубой планете имеются представители внеземных космических цивилизаций. Речь ведётся про то, что взаимодействие приводит к возникновению новой расы людей, в итоге которые называются дети Индиго. Профиль таких представителей людей имеет сходство с представителями инопланетных цивилизаций. Определённая часть последних исследований касательно ДНК квалифицируются, как необычное обновление. Такие действия в итоге ведут к загрузке данных, которые определяют генетическое происхождение особи.В рамках зарубежных специализированных сайтов высказываются предположения, что такое обновление генов в итоге может приводить к получению земными людьми сверхъестественных сил. По мнению специалистов, инопланетяне занимаются планомерным изменением человечества для создания новых существ.