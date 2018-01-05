Российский дизайнер создал виртуальный концепт Lamborghini Forsennato
Российский дизайнер Дмитрий Лазарев создал виртуальный концепт Lamborghini Forsennato. Не исключено, что суперкары итальянского бренда Lamborghini будут выполнены именно в таком дизайны, так как автомобили компании с каждым разом получают более агрессивный и смелый экстерьер.
По словам автора рендеров, на создание виртуального концепта Lamborghini Forsennato ему понадобилось около года. Российский дизайнер вложил в новый суперкар всё лучшее от моделей итальянского бренда.
Передняя часть кузова суперкара выполнена в агрессивном дизайне, здесь имеются несколько массивных воздухозаборников, узкая светодиодная оптика и угловатый капот, а сбоку – рельефные двери.
Моторный отсек автомобиля расположен сзади и оснащён карбоновой отделкой характерной для итальянского бренда, здесь также присутствуют рельефные воздухозаборники. В качестве силовой установки суперкара предполагается гибридный мотор мощностью 1000 лошадиных сил.
По словам автора рендеров, на создание виртуального концепта Lamborghini Forsennato ему понадобилось около года. Российский дизайнер вложил в новый суперкар всё лучшее от моделей итальянского бренда.
Передняя часть кузова суперкара выполнена в агрессивном дизайне, здесь имеются несколько массивных воздухозаборников, узкая светодиодная оптика и угловатый капот, а сбоку – рельефные двери.
Моторный отсек автомобиля расположен сзади и оснащён карбоновой отделкой характерной для итальянского бренда, здесь также присутствуют рельефные воздухозаборники. В качестве силовой установки суперкара предполагается гибридный мотор мощностью 1000 лошадиных сил.
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Добавил: Алина Вчера, 17:50