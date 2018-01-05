Российский дизайнер создал виртуальный концепт Lamborghini Forsennato

По словам автора рендеров, на создание виртуального концепта Lamborghini Forsennato ему понадобилось около года. Российский дизайнер вложил в новый суперкар всё лучшее от моделей итальянского бренда.Передняя часть кузова суперкара выполнена в агрессивном дизайне, здесь имеются несколько массивных воздухозаборников, узкая светодиодная оптика и угловатый капот, а сбоку – рельефные двери.Моторный отсек автомобиля расположен сзади и оснащён карбоновой отделкой характерной для итальянского бренда, здесь также присутствуют рельефные воздухозаборники. В качестве силовой установки суперкара предполагается гибридный мотор мощностью 1000 лошадиных сил.