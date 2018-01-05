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Егор Бероев почтил память Александра Абдулова и опубликовал его фото в блоге
Многие знаменитости почтили память актера, ушедшего из жизни 10 лет назад 3 января. Супруг его наследницы Ксении Алферовой Егор Бероев тоже опубликовал фото своего звездного коллеги в блоге, после чего поклонники присоединились к воспоминаниям об артисте.

Они после просмотра снимка решили написать в комментариях о самых ярких ролях знаменитости, назвав его потрясающей личностью. До сих пор многие люди не могут поверить, что талантливого человека, любившего жить, больше нет на земле. Александр Абдулов мог еще радовать всех своим творчеством, но, к сожалению, недуг оказался сильнее.

Егор Бероев почтил память Александра Абдулова и опубликовал его фото в блоге


Пользователи сетей тоже пересмотрели многие фильмы с участием актера и даже упомянули его роль еретика в спектакле “Юнона и Авось”, когда герой исполнил страшный танец человека, попавшего на костер. Звезда ушел из жизни в 54-летнем возрасте, но навсегда останется в памяти поколений.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:10
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