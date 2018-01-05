В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и легковой иномарки
На одной из улиц города Санкт-Петербург произошло ДТП, в котором главными объектами выступили пассажирская маршрутка и легковой автомобиль иностранного происхождения. К сожалению, вследствие аварии пострадали люди, поскольку об этом сообщают очевидцы происшествия.
Местом происшествия двух транспортных средств стал перекресток между улицей Ленина и Малым проспектом П.С. Так из-за столкновения легковая иномарка имеет повреждения с правой стороны, а пассажирский микроавтобус с левой. Точных данных о пострадавших пока нет.
Сейчас на месте аварии присутствуют сотрудники правоохранительных органов, а также других экстренных служб. Таким образом, движение на дороге временно остановлено.
Местом происшествия двух транспортных средств стал перекресток между улицей Ленина и Малым проспектом П.С. Так из-за столкновения легковая иномарка имеет повреждения с правой стороны, а пассажирский микроавтобус с левой. Точных данных о пострадавших пока нет.
Сейчас на месте аварии присутствуют сотрудники правоохранительных органов, а также других экстренных служб. Таким образом, движение на дороге временно остановлено.
Происшествия
Добавил: Роман Мирный Вчера, 13:56