В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и легковой иномарки

Местом происшествия двух транспортных средств стал перекресток между улицей Ленина и Малым проспектом П.С. Так из-за столкновения легковая иномарка имеет повреждения с правой стороны, а пассажирский микроавтобус с левой. Точных данных о пострадавших пока нет.Сейчас на месте аварии присутствуют сотрудники правоохранительных органов, а также других экстренных служб. Таким образом, движение на дороге временно остановлено.