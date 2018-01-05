Дарья Лымарь рассказала, как "Дом-2" помог ей справиться с зависимостью от телефона

Новенькая жительница "Острова любви" призналась, что за пределами реалити-шоу жить не могла без социальных сетей, и каждый раз, когда просыпалась утром, думала только о том, кто и что в очередной раз написал ей. По её словам, ей даже приходилось ссориться с возлюбленным из-за этой привычки. И только на Сейшельских островах Дарья смогла отказаться от пристрастия к сотовому телефону.Ламырь поняла, что отключив все уведомления, ей довелось наконец узнать, что такое настоящая свобода. По утрам она больше не думает о них, не сомневаясь, что полезнее начинать день с хорошего завтрака. Как объяснила брюнетка, организаторы дают телефон на определённое время, в частности, всего на час. Первое время ей было сложно поверить, что она сможет привыкнуть к такому режиму, но потом оказалось, что это очень даже просто.Теперь у Дарьи больше времени на более важные дела, чем общение в Интернете, поэтому у неё нет ни малейшего сожаления из-за того, что пришлось оставить пагубную привычку в прошлом.