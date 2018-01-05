АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Магическая защита звезд: Самые известные артисты используют амулеты и талисманы для спасения от завистников и порчи
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Дарья Лымарь рассказала, как "Дом-2" помог ей справиться с зависимостью от телефона
Дарья Лымарь, являющаяся участницей "Дома-2", рассказала, как проект ТНТ помог ей избавиться от зависимости - постоянного желания держать в руках мобильное устройство.

Новенькая жительница "Острова любви" призналась, что за пределами реалити-шоу жить не могла без социальных сетей, и каждый раз, когда просыпалась утром, думала только о том, кто и что в очередной раз написал ей. По её словам, ей даже приходилось ссориться с возлюбленным из-за этой привычки. И только на Сейшельских островах Дарья смогла отказаться от пристрастия к сотовому телефону.

Дарья Лымарь рассказала, как "Дом-2" помог ей справиться с зависимостью от телефона

Ламырь поняла, что отключив все уведомления, ей довелось наконец узнать, что такое настоящая свобода. По утрам она больше не думает о них, не сомневаясь, что полезнее начинать день с хорошего завтрака. Как объяснила брюнетка, организаторы дают телефон на определённое время, в частности, всего на час. Первое время ей было сложно поверить, что она сможет привыкнуть к такому режиму, но потом оказалось, что это очень даже просто.

Теперь у Дарьи больше времени на более важные дела, чем общение в Интернете, поэтому у неё нет ни малейшего сожаления из-за того, что пришлось оставить пагубную привычку в прошлом.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 13:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На долю машин с АКП в РФ пришлось 54% рынка в
Замёршие от холода в США игуаны попадали с
Украинская община заявила о поддержке Путина на
Житель США продает изуродованный маслкар Ford
Маслкар «Элеонора» из фильма «Угнать за 60
Южный Урал: В Миассе открыт памятник пельменю
Просмотреть все новости