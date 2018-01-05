В США в аварии пострадала украинская модель Елизавета Кузьменко

Как рассказал журналистам знакомый Лизы, состояние пострадавшей девушки критическое. У нее множественные тяжелые увечья: черепно-мозговая травма, переломы лицевого отдела черепа, а также повреждения внутренних органов.По имеющимся сведениям, автомобиль под управлением нетрезвого водителя протаранил машину, на которой передвигались девушки. В результате их автомобиль перевернулся. Пьяный инициатор аварии сделал попытку убежать с места событий, но был задержан сотрудниками полиции.