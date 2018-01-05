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В США в аварии пострадала украинская модель Елизавета Кузьменко
Украинская модель получила серьезные травмы вследствие ДТП в Лос-Анджелесе, США. В машине с ней была ее подруга.
В США в аварии пострадала украинская модель Елизавета Кузьменко


Как рассказал журналистам знакомый Лизы, состояние пострадавшей девушки критическое. У нее множественные тяжелые увечья: черепно-мозговая травма, переломы лицевого отдела черепа, а также повреждения внутренних органов.

По имеющимся сведениям, автомобиль под управлением нетрезвого водителя протаранил машину, на которой передвигались девушки. В результате их автомобиль перевернулся. Пьяный инициатор аварии сделал попытку убежать с места событий, но был задержан сотрудниками полиции.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 13:42
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