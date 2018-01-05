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Настасья Самбурская рассказала о своей совместной «работе» с Бредом Питтом
Актриса Настасья Самбурская, которая известна по молодежному сериалу «Универ», рассказала подписчикам в Instagram о своем опыте «работы» со звездой Голливуда Бредом Питтом. Для этого она опубликовала видеоролик у себя на странице в социальной сети.

Настасья Самбурская рассказала о своей совместной «работе» с Бредом Питтом


Так на видео показан фрагмент фильма «Верни мою любовь», в котором происходит семейный ужин в ресторане. Девушка пытается добиться хоть слова от мужа, но тот просто молча ест. Все выглядит довольно смешно и стоит сразу отметить отличный монтаж. Самбурская выразила свою благодарность Сергею Кирилову за то, что он дал ей возможность «поработать» на съемочной площадке с таким именитым актером как Бред Питт.

Подписчики актрисы в Instagram оказались очень внимательными и сразу же вспомнили, из какого фильма взята данная сцена, а также указали, в каких костюмах были персонажи эпизода. Сам видеоролик собрал в социальной сети около 13 тысяч просмотров только за 10 минут.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Роман Мирный Вчера, 13:37
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