Настасья Самбурская рассказала о своей совместной «работе» с Бредом Питтом

Так на видео показан фрагмент фильма «Верни мою любовь», в котором происходит семейный ужин в ресторане. Девушка пытается добиться хоть слова от мужа, но тот просто молча ест. Все выглядит довольно смешно и стоит сразу отметить отличный монтаж. Самбурская выразила свою благодарность Сергею Кирилову за то, что он дал ей возможность «поработать» на съемочной площадке с таким именитым актером как Бред Питт.Подписчики актрисы в Instagram оказались очень внимательными и сразу же вспомнили, из какого фильма взята данная сцена, а также указали, в каких костюмах были персонажи эпизода. Сам видеоролик собрал в социальной сети около 13 тысяч просмотров только за 10 минут.