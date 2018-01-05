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Ученые считают, что кальций имеет свой вкус
Ученые уверены, что кальций имеет свой вкус. К такому заключению они пришли в ходе экспериментов с мушками-дрозофилами. Последние избегали употребления пищи с высоким содержанием кальция.


Ученые считают, что кальций имеет свой вкус


Команда американских и корейских специалистов провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что кальций имеет свой собственный вкус.
Как человек, так и животное различает вкус самых разных веществ, потому прекрасно отличит сладкое от кислого или горькое от соленого. Совсем недавно ученые заявили, что у крахмала и муки тоже имеется свой вкус.

Сейчас исследования подтверждают и тот факт, что кальций также имеет свой вкус, названия которого пока нет. Однако эксперты уверены в его существовании.

Экспериментальная работа с мушками-дрозофилами показала, что эти насекомые чувствуют вкус кальция, более того, они не едят продукт, в составе которых много кальция.

В скором будущем ученые планируют проверить людей на наличие таких же специфических вкусовых рецепторов.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 17:30
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