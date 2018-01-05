Ученые считают, что кальций имеет свой вкус

Команда американских и корейских специалистов провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что кальций имеет свой собственный вкус.Как человек, так и животное различает вкус самых разных веществ, потому прекрасно отличит сладкое от кислого или горькое от соленого. Совсем недавно ученые заявили, что у крахмала и муки тоже имеется свой вкус.Сейчас исследования подтверждают и тот факт, что кальций также имеет свой вкус, названия которого пока нет. Однако эксперты уверены в его существовании.Экспериментальная работа с мушками-дрозофилами показала, что эти насекомые чувствуют вкус кальция, более того, они не едят продукт, в составе которых много кальция.В скором будущем ученые планируют проверить людей на наличие таких же специфических вкусовых рецепторов.