Представлен компактный хэтчбек Citroen C3 в особой версии Elle

Хэтчбек новый Citroen C3 Elle выйдет лимитированной партией, кузов автомобиля окрашен в белый колер Polar White, а крыша получила двухцветную отделку. При этом корпуса баковых зеркал выполнены в чёрной отделке, а окантовка противотуманных фар окрашена в розовый цвет Cherry Pink.В интерьере хэтчбека присутствует обилие розовых акцентов, установлен мультимедийный комплекс Citroen Connect Box со штатной навигацией и различными сервисами, а также в оснащении имеется большое количество систем безопасности.На британском рынке компактный хэтчбек Citroen C3 Elle с силовыми агрегатами из линейки PureTech производительностью 82 и 110 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.