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Представлен компактный хэтчбек Citroen C3 в особой версии Elle
Представители компании PSA Group сообщили о том, что в Великобритании начали принимать от клиентов предварительные заказы на хэтчбек Citroen C3 в особой модификации Elle. Стоимость компактного хэтчбека Citroen C3 Elle составит 15 595 фунтов стерлингов.

Представлен компактный хэтчбек Citroen C3 в особой версии Elle


Хэтчбек новый Citroen C3 Elle выйдет лимитированной партией, кузов автомобиля окрашен в белый колер Polar White, а крыша получила двухцветную отделку. При этом корпуса баковых зеркал выполнены в чёрной отделке, а окантовка противотуманных фар окрашена в розовый цвет Cherry Pink.

В интерьере хэтчбека присутствует обилие розовых акцентов, установлен мультимедийный комплекс Citroen Connect Box со штатной навигацией и различными сервисами, а также в оснащении имеется большое количество систем безопасности.

На британском рынке компактный хэтчбек Citroen C3 Elle с силовыми агрегатами из линейки PureTech производительностью 82 и 110 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Вчера, 17:00
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