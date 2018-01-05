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Певица МакSим поделилась с поклонниками новогодними семейными снимками
Поклонники певицы МакSим были в восторге после просмотра новогодних семейных снимков, опубликованных в блоге. На них звезда позирует перед камерами вместе с наследницами Сашей и Машей.

К сожалению, исполнительница верна традициям и пока не показывает лицо младшего ребенка подписчикам, но зато они смогли насладиться трогательным сюжетом, назвав всех участниц домашней фотосессии настоящими ангелами. Также некоторые фанаты сравнили певицу МакSим и ее очаровательных девочек с легкими снежинками, пришедшими на праздник из сказки.

Певица МакSим поделилась с поклонниками новогодними семейными снимками


Пользователи сетей пожелали артистке крепкого здоровья и творческого вдохновения. Они отметили, что фото вызвало самые светлые моменты в душе каждого человека, а также попросили своего кумира показать им самую младшую дочь.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 14:30
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