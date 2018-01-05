Певица МакSим поделилась с поклонниками новогодними семейными снимками

К сожалению, исполнительница верна традициям и пока не показывает лицо младшего ребенка подписчикам, но зато они смогли насладиться трогательным сюжетом, назвав всех участниц домашней фотосессии настоящими ангелами. Также некоторые фанаты сравнили певицу МакSим и ее очаровательных девочек с легкими снежинками, пришедшими на праздник из сказки.Пользователи сетей пожелали артистке крепкого здоровья и творческого вдохновения. Они отметили, что фото вызвало самые светлые моменты в душе каждого человека, а также попросили своего кумира показать им самую младшую дочь.