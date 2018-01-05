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Ученые советуют менять полотенце после третье сушки
Специалисты решили дать советы касательно того, как обращаться с банным полотенцем уже поле его использования. Так ученые советуют либо стирать его, либо менять только после третьей сушки.

Ученые советуют менять полотенце после третье сушки


Все дело в том, что во время пользования банным полотенцем в нем могут развиваться различные бактерии, клещи и т.д. Это происходит потому, что для их распространения в полотенце создаются благоприятные условия – сырость, достаточная температура, кусочки мертвой ткани человека. Таким образом, уже после многократного использования одного и того же полотенца человек рискует подхватить грибок.

Хоть многие из этих микроорганизмов не опасны для организма людей из-за иммунитета, все же ученые предупреждают о том, что за гигиеной полотенец необходимо следить. Поэтому настоятельно рекомендуется менять, а также стирать ткань после каждого душа или же после третьей сушки.

Микробиолог Филипп Тиерно утверждает, что если от полотенца исходит неприятный запах, то его следует немедленно поменять.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 16:40
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