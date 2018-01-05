Ученые советуют менять полотенце после третье сушки

Все дело в том, что во время пользования банным полотенцем в нем могут развиваться различные бактерии, клещи и т.д. Это происходит потому, что для их распространения в полотенце создаются благоприятные условия – сырость, достаточная температура, кусочки мертвой ткани человека. Таким образом, уже после многократного использования одного и того же полотенца человек рискует подхватить грибок.Хоть многие из этих микроорганизмов не опасны для организма людей из-за иммунитета, все же ученые предупреждают о том, что за гигиеной полотенец необходимо следить. Поэтому настоятельно рекомендуется менять, а также стирать ткань после каждого душа или же после третьей сушки.Микробиолог Филипп Тиерно утверждает, что если от полотенца исходит неприятный запах, то его следует немедленно поменять.