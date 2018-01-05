Дарья Пынзарь свой день рождения и Рождество отметит в Риме
Бывшая участница телешоу "Дом-2" Дарья Пынзарь определилась, где отметит свой день рождения и Рождество. Выбор пал на столицу вечно жаркой Италии.
Об этом счастливая Дарья рассказала поклонникам на своей странице в социальной сети Instagram, ведь ещё день назад рассказывала, что не знает, куда ей отправиться, поэтому просила совета у поклонников, которые с радостью помогли.
Теперь же становится понятно, что Пынзарь заранее знала, что полетит в Рим. Месяц назад супруги похвастались, что получили на руки шенгенскую визу, а также рассказали о планах в новогодние праздники отправиться в путешествие.
Теперь подписчики гадают, возьмут ли Сергей и Дарья с собой сыновей, но, скорее всего, дети останутся с няней в России. А фанаты ожидают от Пынзарь красочных и информативных фото и видео из древнейшего европейского города, который славится своей необычайной красотой, пленяющей туристов со всего мира. Никто не сомневается, что телезвезда не разочарует свою аудиторию.
Об этом счастливая Дарья рассказала поклонникам на своей странице в социальной сети Instagram, ведь ещё день назад рассказывала, что не знает, куда ей отправиться, поэтому просила совета у поклонников, которые с радостью помогли.
Теперь же становится понятно, что Пынзарь заранее знала, что полетит в Рим. Месяц назад супруги похвастались, что получили на руки шенгенскую визу, а также рассказали о планах в новогодние праздники отправиться в путешествие.
Теперь подписчики гадают, возьмут ли Сергей и Дарья с собой сыновей, но, скорее всего, дети останутся с няней в России. А фанаты ожидают от Пынзарь красочных и информативных фото и видео из древнейшего европейского города, который славится своей необычайной красотой, пленяющей туристов со всего мира. Никто не сомневается, что телезвезда не разочарует свою аудиторию.