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Дарья Пынзарь свой день рождения и Рождество отметит в Риме
Бывшая участница телешоу "Дом-2" Дарья Пынзарь определилась, где отметит свой день рождения и Рождество. Выбор пал на столицу вечно жаркой Италии.

Об этом счастливая Дарья рассказала поклонникам на своей странице в социальной сети Instagram, ведь ещё день назад рассказывала, что не знает, куда ей отправиться, поэтому просила совета у поклонников, которые с радостью помогли.

Дарья Пынзарь свой день рождения и Рождество отметит в Риме

Теперь же становится понятно, что Пынзарь заранее знала, что полетит в Рим. Месяц назад супруги похвастались, что получили на руки шенгенскую визу, а также рассказали о планах в новогодние праздники отправиться в путешествие.

Теперь подписчики гадают, возьмут ли Сергей и Дарья с собой сыновей, но, скорее всего, дети останутся с няней в России. А фанаты ожидают от Пынзарь красочных и информативных фото и видео из древнейшего европейского города, который славится своей необычайной красотой, пленяющей туристов со всего мира. Никто не сомневается, что телезвезда не разочарует свою аудиторию.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 13:03
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