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Месси сможет уйти из Барселоны бесплатно в случае независимости Каталонии
В испанском издании El Mundo Deportivo сообщают, что аргентинский футболист Лионель Месси имеет право покинуть каталонскую Барселону в том случае, если Каталонию объявит независимой.

Месси сможет уйти из Барселоны бесплатно в случае независимости Каталонии


Стоит напомнить, что в конце прошлой осени Лионель Месси получил новые условия контракта, согласно которому срок его работы в Барселоне был продлен до 2021 года. Таким образом, руководство сине-гранатовых назначило сумму отступных в 700 миллионов евро. Тем не менее, в пункте нового контракта футболиста появилась опция, благодаря которой Месси сможет покинуть Барселону бесплатно. Если Испания официально признает Каталонию независимой, а Барселону не примут в чемпионаты Англии, Германии или Франции.

Референдум по независимости в Каталонии был проведен 1 октября прошлого года. Так в голосовании приняли участие около 2,28 млн. человек из 5,31 млн. 90,18% голосовавших положительно относятся к выходу из состава Испании, но испанское правительство пока не признало этот референдум законным, а Каталонию независимой.
Спорт
Добавил: Роман Мирный Вчера, 17:20
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