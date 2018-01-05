Месси сможет уйти из Барселоны бесплатно в случае независимости Каталонии

Стоит напомнить, что в конце прошлой осени Лионель Месси получил новые условия контракта, согласно которому срок его работы в Барселоне был продлен до 2021 года. Таким образом, руководство сине-гранатовых назначило сумму отступных в 700 миллионов евро. Тем не менее, в пункте нового контракта футболиста появилась опция, благодаря которой Месси сможет покинуть Барселону бесплатно. Если Испания официально признает Каталонию независимой, а Барселону не примут в чемпионаты Англии, Германии или Франции.Референдум по независимости в Каталонии был проведен 1 октября прошлого года. Так в голосовании приняли участие около 2,28 млн. человек из 5,31 млн. 90,18% голосовавших положительно относятся к выходу из состава Испании, но испанское правительство пока не признало этот референдум законным, а Каталонию независимой.