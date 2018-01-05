Kia Rio 2018 года получит новый дизайн

Имеется информация, что транспортное средство наделят в этот раз новым улучшенным дизайном, а также более современными техническими характеристиками. Вместе с этим автомобиль останется по-прежнему в бюджетном сегменте. Новая версия Kia Rio расценивается в 15 000 долларов. При этом данный автомобиль сможет удивить автолюбителей вполне просторным салоном, абсолютно новым дизайном, отличающимся более плавными линиями, также качественной отделкой сидений.Модель в базовой комплектации получит МКПП. Авто выпустят в кузовах седан и хэтчбек. Kia Rio 2018 модельного года оснастят улучшенным доработанным силовым агрегатом. Недостатком силовой установки будет ограниченное кузовное пространство, а также отсутствие современной системы безопасности, которая будет доступна в более топовых комплектациях.