АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Магическая защита звезд: Самые известные артисты используют амулеты и талисманы для спасения от завистников и порчи
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Kia Rio 2018 года получит новый дизайн
В текущем году автозавод Kia планирует удивить своих потенциальных покупателей моделью Kia Rio нового поколения.

Kia Rio 2018 года получит новый дизайн

Имеется информация, что транспортное средство наделят в этот раз новым улучшенным дизайном, а также более современными техническими характеристиками. Вместе с этим автомобиль останется по-прежнему в бюджетном сегменте. Новая версия Kia Rio расценивается в 15 000 долларов. При этом данный автомобиль сможет удивить автолюбителей вполне просторным салоном, абсолютно новым дизайном, отличающимся более плавными линиями, также качественной отделкой сидений.

Модель в базовой комплектации получит МКПП. Авто выпустят в кузовах седан и хэтчбек. Kia Rio 2018 модельного года оснастят улучшенным доработанным силовым агрегатом. Недостатком силовой установки будет ограниченное кузовное пространство, а также отсутствие современной системы безопасности, которая будет доступна в более топовых комплектациях.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 16:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На долю машин с АКП в РФ пришлось 54% рынка в
Замёршие от холода в США игуаны попадали с
Украинская община заявила о поддержке Путина на
Житель США продает изуродованный маслкар Ford
Маслкар «Элеонора» из фильма «Угнать за 60
Южный Урал: В Миассе открыт памятник пельменю
Просмотреть все новости