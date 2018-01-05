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Михаила Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы
Михаилу Саакашвили, руководившему Грузией на протяжении нескольких лет, заочно вынесли вердикт - три года заключения.
Михаила Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы


Сегодня горсуд Тбилиси осудил прежнего грузинского лидера Михаила Саакашвили к 3 годам лишения свободы. Приговор был вынесен заочно. Экс-лидера Грузии и руководителя украинского «Движения новых сил», Саакашвили признали виновным по обвинению в злоупотреблении властью в контексте дела об убийстве банкира Гиргвлиани в 2006 г. Тогда, спустя два года после преступления, занимавший пост президента Саакашвили подписал указ о помиловании обвиненных в преступлении против банкира полицейских, чем позволил им освободиться по УДО.

В 2013 г., не оставив пост главы государства, Михаил Саакашвили бежит в Украину, где ему дают украинское гражданство. В 2014 г. прокуратура Грузии предъявляет Саакашвили ряд обвинений по делу убийства банкира.

Сейчас же, в свете последних событий, когда глава Украины Порошенко лишил Саакашвили статуса гражданина, он может быть экстрадирован в Грузию.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 16:20
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