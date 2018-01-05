Михаила Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы

Сегодня горсуд Тбилиси осудил прежнего грузинского лидера Михаила Саакашвили к 3 годам лишения свободы. Приговор был вынесен заочно. Экс-лидера Грузии и руководителя украинского «Движения новых сил», Саакашвили признали виновным по обвинению в злоупотреблении властью в контексте дела об убийстве банкира Гиргвлиани в 2006 г. Тогда, спустя два года после преступления, занимавший пост президента Саакашвили подписал указ о помиловании обвиненных в преступлении против банкира полицейских, чем позволил им освободиться по УДО.В 2013 г., не оставив пост главы государства, Михаил Саакашвили бежит в Украину, где ему дают украинское гражданство. В 2014 г. прокуратура Грузии предъявляет Саакашвили ряд обвинений по делу убийства банкира.Сейчас же, в свете последних событий, когда глава Украины Порошенко лишил Саакашвили статуса гражданина, он может быть экстрадирован в Грузию.