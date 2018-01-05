Кроссовер Kia Soul 2018 года получил турбированный двигатель на 201 л.с

Данная силовая установка способна генерировать 201 лошадиную силу. Помимо этого транспортное средство будет иметь автоматическую коробку передач. Новая версия авто Kia Soul 2018 будет функционировать с двойным четырёхступенчатым либо семиступенчатым сцеплением. Экспертами отмечается, что форма кузова автомобиля Kia Soul – квадратная. Вследствие этого на задних сидениях имеется достаточно места, чтобы без проблем перевозить грузы либо взрослых пассажиров.Транспортное средство Kia Soul 2018 может похвалиться своими техническими особенностями, а также опциями. Свой кроссовер разработчики оснастили кожаной отделкой кабины, подсветкой с портом USB, силовыми складными зеркалами. Производители в топливные добавки решили включить вращение шины, рекомендуемые проверки, замену масла.