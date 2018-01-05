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Fisker представит в Лас-Вегасе свой стильный электрокар Emotion
Американская компания Fisker представит в Лас-Вегасе на выставке CES-2018 свой новый стильный электрокар. Новый автомобиль дебютирует под названием Fisker Emotion.

Fisker представит в Лас-Вегасе свой стильный электрокар Emotion


Свой стильный электрокар Fisker Emotion американские производители позиционируют в качестве конкурента для Tesla Model S. Новинка примечательна не только стильным экстерьером, но и быстрой зарядкой аккумулятора.

Подробную информацию об электрокаре Fisker Emotion производители не разглашают. Однако некоторые данные всё же стали известны. В частности, полностью заряженного энергоносителя машине будет хватать на 643 километра, а максимальная скорость нового электрокара ограничена электроникой на отметке 259 км/час.

О том, когда электрокар Fisker Emotion поступит в продажу, пока не сообщается. При этом стало известно, что на рынке Соединённых Штатов новинка будет реализовываться по цене 129 900 долларов.
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Добавил: Алина Вчера, 16:10
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