Fisker представит в Лас-Вегасе свой стильный электрокар Emotion

Свой стильный электрокар Fisker Emotion американские производители позиционируют в качестве конкурента для Tesla Model S. Новинка примечательна не только стильным экстерьером, но и быстрой зарядкой аккумулятора.Подробную информацию об электрокаре Fisker Emotion производители не разглашают. Однако некоторые данные всё же стали известны. В частности, полностью заряженного энергоносителя машине будет хватать на 643 километра, а максимальная скорость нового электрокара ограничена электроникой на отметке 259 км/час.О том, когда электрокар Fisker Emotion поступит в продажу, пока не сообщается. При этом стало известно, что на рынке Соединённых Штатов новинка будет реализовываться по цене 129 900 долларов.