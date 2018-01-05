В Воронеже девушка после измены парню на Новый год рассказала о своем поступке в сетях

Особа уточнила, что тогда была в нетрезвом состоянии, но сейчас не может смотреть в глаза поклоннику и просит посоветовать, как ей быть дальше. Она не может открыто признаться ему, что провела время с другим человеком, после чего люди написали много сообщений.Некоторые лица не советуют девушке озвучивать такую тему, потому что ее избранник останется с разбитым сердцем и возненавидит потом весь женский пол. Другие пользователи считают, что это необходимо сделать, даже при угрозе разрыва отношений, а потом парень сам решит, может ли он простить свою подругу.