МИД Турции призвал Германию к перезагрузке отношений

Чавушоглу составил список из 4-х пунктов, которые помогут Анкаре и Берлину улучшить взаимоотношения в политической сфере, информирует портал Funke, опубликовавший авторскую статью министра. Дипломат убежден, что стороны нуждаются в перезагрузке взаимоотношений, когда данный процесс пойдет только на пользу. Связи между Анкарой и Берлином существуют более 300 лет, поэтому было бы логично их продолжать в новых рамках.Особый упор Чавушоглу делает на равноправии партнеров, призывая немецких политиков к доверительным разговорам, когда дистанционно решать вопросы не получается. Только прагматичный подход к разрешению противоречивых ситуаций позволит отказаться от популистских взглядов. Подводя итог, турецкий дипломат призвал Германию к сопереживанию при диалоге.