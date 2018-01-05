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МИД Турции призвал Германию к перезагрузке отношений
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предлагает Германии перезагрузку отношений, когда лидеры двух государств должны работать на равноправной основе.

МИД Турции призвал Германию к перезагрузке отношений


Чавушоглу составил список из 4-х пунктов, которые помогут Анкаре и Берлину улучшить взаимоотношения в политической сфере, информирует портал Funke, опубликовавший авторскую статью министра. Дипломат убежден, что стороны нуждаются в перезагрузке взаимоотношений, когда данный процесс пойдет только на пользу. Связи между Анкарой и Берлином существуют более 300 лет, поэтому было бы логично их продолжать в новых рамках.

Особый упор Чавушоглу делает на равноправии партнеров, призывая немецких политиков к доверительным разговорам, когда дистанционно решать вопросы не получается. Только прагматичный подход к разрешению противоречивых ситуаций позволит отказаться от популистских взглядов. Подводя итог, турецкий дипломат призвал Германию к сопереживанию при диалоге.
Политика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 16:00
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