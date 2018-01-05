Российские телезрители были возмущены ужасными “новогодними огоньками”

Многие люди остались недовольны выходом в эфир Примадонны и ее коллег, так как считают, что можно было показать выступления молодых исполнителей и победителей “Голоса”. Также дискуссию среди людей вызвал вопрос об участии украинских певцов в проекте.Одни лица были раздражены их присутствием на сцене, а другие особы шутливо отметили, что эти звезды давно поменяли свое гражданство, но 15% отзывов были негативными. Затем наступила очередь Филиппа Киркорова с наследниками, поющих ведущих и рекламы, а дальше некоторым зрителям не понравился Григорий Лепс и Иосиф Кобзон.