Российские телезрители были возмущены ужасными “новогодними огоньками”
Перед новогодними праздниками авторы шоу писали сценарии и переманивали звезд на свои каналы, но после просмотра “огоньков” российские телезрители были возмущены их ужасной безвкусицей. Они негативно отнеслись ко многим моментам программ и высказали личное мнение во время опроса.
Многие люди остались недовольны выходом в эфир Примадонны и ее коллег, так как считают, что можно было показать выступления молодых исполнителей и победителей “Голоса”. Также дискуссию среди людей вызвал вопрос об участии украинских певцов в проекте.
Одни лица были раздражены их присутствием на сцене, а другие особы шутливо отметили, что эти звезды давно поменяли свое гражданство, но 15% отзывов были негативными. Затем наступила очередь Филиппа Киркорова с наследниками, поющих ведущих и рекламы, а дальше некоторым зрителям не понравился Григорий Лепс и Иосиф Кобзон.
Многие люди остались недовольны выходом в эфир Примадонны и ее коллег, так как считают, что можно было показать выступления молодых исполнителей и победителей “Голоса”. Также дискуссию среди людей вызвал вопрос об участии украинских певцов в проекте.
Одни лица были раздражены их присутствием на сцене, а другие особы шутливо отметили, что эти звезды давно поменяли свое гражданство, но 15% отзывов были негативными. Затем наступила очередь Филиппа Киркорова с наследниками, поющих ведущих и рекламы, а дальше некоторым зрителям не понравился Григорий Лепс и Иосиф Кобзон.