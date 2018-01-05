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Преемника кроссовера Hyundai ix35 Fuel Cell представят на выставке CES-2018
В компании Hyundai продолжается активная работа над новым водородным кроссовером, который призван заменить в модельном ряду производителя Hyundai ix35 Fuel Cell. Дебют водородного кроссовера состоится на выставке CES-2018.

Преемника кроссовера Hyundai ix35 Fuel Cell представят на выставке CES-2018


В преддверии дебюта нового кроссовера представители компании Hyundai обнародовали тизеры автомобиля. Серийная версия будет оснащена пакетом систем безопасности Advanced Driver Assistance System, в него входит круиз-контроль, система полуавтономного вождения, а также функции предотвращения столкновений и распознавания пешеходов.

Под капотом кроссовера установлен силовой агрегат, функционирующий на водородных топливных элементах, производительностью 163 лошадиные силы. Полностью заправленного бака автомобилю хватает для того, чтобы преодолеть путь в 580 километров.

Предполагается, что на выставке CES-2018 будет представлена товарная версия водородного кроссовера. Ожидается, что новинка изначально поступил в продажу на рынки Европы, США и КНР.
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Добавил: Алина Вчера, 15:50
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