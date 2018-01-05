Преемника кроссовера Hyundai ix35 Fuel Cell представят на выставке CES-2018

В преддверии дебюта нового кроссовера представители компании Hyundai обнародовали тизеры автомобиля. Серийная версия будет оснащена пакетом систем безопасности Advanced Driver Assistance System, в него входит круиз-контроль, система полуавтономного вождения, а также функции предотвращения столкновений и распознавания пешеходов.Под капотом кроссовера установлен силовой агрегат, функционирующий на водородных топливных элементах, производительностью 163 лошадиные силы. Полностью заправленного бака автомобилю хватает для того, чтобы преодолеть путь в 580 километров.Предполагается, что на выставке CES-2018 будет представлена товарная версия водородного кроссовера. Ожидается, что новинка изначально поступил в продажу на рынки Европы, США и КНР.