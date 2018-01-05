Специалисты оценили новый Land Rover Range Rover Supercharged

Стоимость новинки составляет около 110 000 долларов. Среди стандартных характеристик нового Land Rover значиться многофункциональная информационно-развлекательная система InControl Touch Pro, кожаная отделка салона и сидений, турбомотор V-8 с наддувом. Разработчики в этот раз усовершенствовали систему безопасности. Модель оснастили спортивной подвеской. Благодаря новой системе управления обеспечивается авторегулировка скорости авто на трассах согласно ограничениям, мониторинг "слепых" зон.Новой системой круиз-контроля задействуется максимальное торможение в случае неизбежного столкновения. Её не будет в стандартной комплектации внедорожника. Она предлагается за 1 300 американских долларов.