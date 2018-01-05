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IFAB предлагает использование видеоповторов на ЧМ-2018
IFAB предлагает на ЧМ-2018 применить систему видеоповторов для помощи в судействе. Рассмотрение всех предложений пройдет на совещании в Цюрихе 22 января 2018 года.

IFAB предлагает использование видеоповторов на ЧМ-2018


Многие национальные футбольные ассоциации выступили против системы видеоповторов, однако FIFA планируют презентовать технологию на российском Кубке мира 2018 года. Техруководитель IFAB Дэвид Эллерей отметил, что в настоящий момент порядка 1 тыс. футбольных матчей прошло с применением системы видеоповторов, передает слова чиновника портал таблоида The Times. Внедрение технологии идет гораздо быстрее, чем планировалось.

Во время проведения Кубка конфедераций 2017 года система видеоповторов также применялась в соревнованиях. В итальянском и немецком чемпионатах система помощи судьям бесперебойно функционирует. Окончательное решение относительно применения видеоповторов на ЧМ-2018 примут в марте.
Спорт
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 14:40
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