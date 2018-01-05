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Анна Хильевич удивила поклонников снимком с необычной маской для лица
Поклонники актрисы были удивлены, заметив в Instagram новый снимок. На нем Анна Хилькевич позирует перед камерами в халате, с необычной маской для лица во время проведения домашней косметической процедуры.

Звезда отметила, что все женщины сутра стараются привести себя в форму, но она вместо походов к косметологам предпочитает устроить сеанс дома, а также насладиться вкусным завтраком, чтобы экономить время. Также маска требует приготовлений, но такой процесс для Анны Хилькевич стал обычным явлением.

Анна Хильевич удивила поклонников снимком с необычной маской для лица


Артистка не может позволить себе расслабиться из-за напряженного рабочего графика, когда даже в магазин заскочить некогда, а потому приходится изобретать средства красоты лично. Подписчики сразу поддержали знаменитость и отметили, что она всего великолепно выглядит и может не переживать по такому поводу.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 13:50
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