Аналитиками прогнозируется новый этап роста биткоина после 7 января

В свою очередь прогнозируемая цена биткоина сможет превысить отметку в 15 600 долларов. Стоимость криптовалюты раньше показывала увеличение до 20 000 долларов. Несмотря на случаи довольно резкого снижения цены биткоина, растущим остается основной тренд. Раньше эксперты сообщали, что в текущем году цена валюты достигнуть может отметки в 22 000 долларов.Вместе с этим ряд финансистов к биткоину относятся скептически. Они его сравнивают с раздуваемым пузырем. Финансисты отмечают, что стоимость криптовалюты обусловлена непосредственно рынком. Только пропадет интерес участников современного биржевого рынка, сразу же лопнет «пузырь». Пока не ясно, сколько будет удерживаться высокая расценка на биткоин.