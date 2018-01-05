Фотошпионы выложили в сеть снимки нового хэтчбека Hyundai

Новый хэтчбек от Hyundai будет относиться к бюджетному сегменту, а в модельном ряду производителя новинка займёт место между Hyundai Eon и Hyundai Grand i10. Официальных данных о новинке пока нет, однако по мнению некоторых экспертов, автомобиль может получить название Santro.Все подробности о своём новом хэтчбеке южнокорейские производители держат в секрете. Предполагается, что презентация нового автомобиля состоится в рамках выставки Auto Expo, которая пройдёт в феврале нынешнего года. Эксперты считают, что в качестве силовых установок хэтчбека могут выступить бензиновые двигатели ёмкостью 0,8 и 1,0 литр.