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Фотошпионы выложили в сеть снимки нового хэтчбека Hyundai
Специалисты из компании Hyundai продолжают разрабатывать новый хэтчбек, который попал в объективы охотников за сенсациями во время прохождения тестов. Таким образом, снимки нового автомобиля от Hyundai, скрытного под камуфляжем, попали в сеть.

Фотошпионы выложили в сеть снимки нового хэтчбека Hyundai


Новый хэтчбек от Hyundai будет относиться к бюджетному сегменту, а в модельном ряду производителя новинка займёт место между Hyundai Eon и Hyundai Grand i10. Официальных данных о новинке пока нет, однако по мнению некоторых экспертов, автомобиль может получить название Santro.

Все подробности о своём новом хэтчбеке южнокорейские производители держат в секрете. Предполагается, что презентация нового автомобиля состоится в рамках выставки Auto Expo, которая пройдёт в феврале нынешнего года. Эксперты считают, что в качестве силовых установок хэтчбека могут выступить бензиновые двигатели ёмкостью 0,8 и 1,0 литр.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 15:30
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