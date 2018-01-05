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Ученые: Витамин С усиливает положительный эффект препаратов во время лечения туберкулеза
Американские ученые выяснили, что витамин C усиливает положительный эффект препаратов во время лечения туберкулеза. Он также помогает избежать стресса и защищает организм от онкологии.

Лекарства вместе с этим витамином быстро уничтожают Mycobacterium tuberculosis, так как этот патоген провоцирует развитие недуга, а также сокращают время во время проведения химиотерапии. Такое открытие позволит медикам ускорить процесс выздоровления и не допустить хронической формы туберкулеза.

Ученые: Витамин С усиливает положительный эффект препаратов во время лечения туберкулеза


Сама добавка в чистом виде не является активным препаратом, но когда сюда добавлен изониазид и рифампицин, эффект наступает быстрее и снижается нагрузка на органы. Последние опыты на грызунах показали ученым, что такая комбинация не оказывает побочного действия на организм пациентов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 14:10
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