Ученые: Витамин С усиливает положительный эффект препаратов во время лечения туберкулеза

Лекарства вместе с этим витамином быстро уничтожают Mycobacterium tuberculosis, так как этот патоген провоцирует развитие недуга, а также сокращают время во время проведения химиотерапии. Такое открытие позволит медикам ускорить процесс выздоровления и не допустить хронической формы туберкулеза.Сама добавка в чистом виде не является активным препаратом, но когда сюда добавлен изониазид и рифампицин, эффект наступает быстрее и снижается нагрузка на органы. Последние опыты на грызунах показали ученым, что такая комбинация не оказывает побочного действия на организм пациентов.