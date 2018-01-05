АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Магическая защита звезд: Самые известные артисты используют амулеты и талисманы для спасения от завистников и порчи
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Александра Шева назвала Майю Донцову "настоящей тварью"
Майя Донцова, которая не так давно призналась, что после Нового года перестала общаться с некоторыми участниками "Дома-2", поссорилась со своей коллегой по проекту Александрой Шевой, заявив, что девушка является безответственной матерью.

Донцова пока не мечтает о своих детках, и даже желание её возлюбленного Алексея Купина стать отцом никак не влияет на неё, однако спокойно смотреть, как отпрыск Шевы скучает по матери, дочка Ирины Михайловны тоже не может. Не так давно участницы телестройки высказали всё, что думают друг о друге.

Александра Шева назвала Майю Донцову "настоящей тварью"

Как оказалось, Майя считает, что Александре давно пора начать проситься на Поляну в Москву, где живёт её дочка, которая не видела мать уже около четырёх месяцев, так как именно столько загорелая красотка находится на Сейшельских островах. Кроме того, Донцова заметила, что Шева не только не торопится на родную землю, но и старается как можно дольше оставаться на "Острове любви".

Шева, в свою очередь, назвала Донцову "настоящей тварью", отметив, что Майя отлично знает, сколь непросто на самом деле ей приходится переживать разлуку с ребёнком, но всё равно упрекает её в неумении быть хорошей материю, чтобы расстроить.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:48
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Бородина всё больше уходит в тень Ольги
Представлены первые фото нового Mercedes-Benz
Александра Шева назвала Майю Донцову "настоящей
В Apple признали уязвимость процессоров iPhone и
Наташа Королева опубликовала в Instagram смелые
Ясновидящая Елена Ясевич предрекает скорый развод
Просмотреть все новости