Александра Шева назвала Майю Донцову "настоящей тварью"

Донцова пока не мечтает о своих детках, и даже желание её возлюбленного Алексея Купина стать отцом никак не влияет на неё, однако спокойно смотреть, как отпрыск Шевы скучает по матери, дочка Ирины Михайловны тоже не может. Не так давно участницы телестройки высказали всё, что думают друг о друге.Как оказалось, Майя считает, что Александре давно пора начать проситься на Поляну в Москву, где живёт её дочка, которая не видела мать уже около четырёх месяцев, так как именно столько загорелая красотка находится на Сейшельских островах. Кроме того, Донцова заметила, что Шева не только не торопится на родную землю, но и старается как можно дольше оставаться на "Острове любви".Шева, в свою очередь, назвала Донцову "настоящей тварью", отметив, что Майя отлично знает, сколь непросто на самом деле ей приходится переживать разлуку с ребёнком, но всё равно упрекает её в неумении быть хорошей материю, чтобы расстроить.