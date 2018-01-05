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Жители Ростова из-за аномальной зимы уже собирают первые урожаи клубники
“ВКонтакте” были опубликованы фото жителя Ростова, который уже собирает первые урожаи клубники на своем участке. Аномальная зима ввела в заблуждение не только людей, но и растения, решившие пробудиться от спячки.

Пользователи сетей были шокированы столь неожиданным сюжетом, так как узнали, что ягода зреет не в теплице, а на открытом грунте. Также деревья стали распускать свои листья, после чего к ним решили присоединиться цветы, не желая осознавать, что на улице зимний период. Данная публикация вызвала много дискуссии по поводу погоды.

Жители Ростова из-за аномальной зимы уже собирают первые урожаи клубники


Одни люди были уверены, что теплая зима дает возможность меньше мерзнуть или болеть, как это случается в холода. Однако большинство лиц скучают по нормальному снегу и зимним забавам, подчеркнув, что в такое время население почти не страдает от эпидемий гриппа.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 14:50
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