Жители Ростова из-за аномальной зимы уже собирают первые урожаи клубники

Пользователи сетей были шокированы столь неожиданным сюжетом, так как узнали, что ягода зреет не в теплице, а на открытом грунте. Также деревья стали распускать свои листья, после чего к ним решили присоединиться цветы, не желая осознавать, что на улице зимний период. Данная публикация вызвала много дискуссии по поводу погоды.Одни люди были уверены, что теплая зима дает возможность меньше мерзнуть или болеть, как это случается в холода. Однако большинство лиц скучают по нормальному снегу и зимним забавам, подчеркнув, что в такое время население почти не страдает от эпидемий гриппа.