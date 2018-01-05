На продажу выставили Jeep Wrangler с мотором от Dodge Viper

Модель авто внешне схожа со стандартным исполнением, однако под капотом авто находится силовой агрегат V10 на 500 лошадок от легендарного популярного спорткара Dodge Viper. Такого рода тюнинг не кажется изначально удивительным. Однако следует напомнить, что внедорожник версии Jeep Wrangler обладает довольно компактным моторным отсеком. Вследствие этого вместить габаритный V10, не нарушив внешность авто, было довольно сложно.Автором проекта отмечается, что работа автомобильных специалистов по созданию данного внедорожника заняла около полугода. В Jeep Wrangler моторный отсек лишился ряда заводских элементов. Их заменили на более прочные, а также компактные. Стоимость уникального внедорожника стартует от 52 тысяч американских долларов. Это составляет около 3 068 000 российских рублей.