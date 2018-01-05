На Багамах мальчику удалось спастись от нападения четырех акул благодаря оператору дрона

В сюжете видно, как ребенок купается на мелководье и не видит, что к нему быстро приближаются опасные хищницы. Взрослые в этот момент находились на берегу, но они тоже не заметили огромных животных. Только мужчине во время съемок очередного сюжета удалось предотвратить трагедию.Он закричал, чтобы малыш быстро вышел из воды, после чего тот послушал совет человека, хотя ничего не понял. Акулы уже были рядом с жертвой, но получили осечку и были вынуждены быстро скрыться в морских глубинах, а зрители после просмотра недоумевали, о чем думали родители, отпустив чадо плавать одного.