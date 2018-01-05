Анонсирован рендер финальной версии дизайна Alcatel 5

По словам Бласса, приблизительно через два месяца смартфон должен появиться в рамках современного рынка гаджетов. Рендер показывает 2 видеокамеры на лицевой панели устройства. Вокруг дисплея рамка корпуса является очень тонкой. Задняя панель устройства имеет еще один модуль, позволяющий вести съемку. Также имеется дактилоскопический сканер. Смартфон будут поставлять с задней металлической крышкой. Емкость аккумуляторной батареи устройства Alcatel 5 составит 3 000 мА*ч.Согласно предположениям, Alcatel 5 наделят 5,7-дюймовым дисплеем. Соотношение сторон в данном случае составляет 18:9. В качестве процессора производитель будет использовать MediaTek MT6750. При этом оболочкой в устройстве выступает Android Nougat (версия 7.0). Устройство Alcatel 5 представят в нескольких цветовых вариациях.