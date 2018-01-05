Ученые: Глобальное потепление высушит почву

Авторы исследования изучили 27 вариантов развития глобального потепления для того, чтобы выяснить на каком участке суши показатель засушливости будет сильно меняться из года в год, при условии повышения температуры до двух градусов по Цельсию. Если все же мировая температура повысится, то почти на четверти поверхности нашей планеты высохнут почвы, что приведет к пожарам и засухе. Рост засушливости, отметили исследователи, негативно отразится на сельском хозяйстве, а также качестве воды и т.п.Однако, исследование также показало, что, если мировую температуру удерживать в пределах полутора градусов по Цельсию, можно сократить площадь, подверженную засушливости.