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Ученые: Глобальное потепление высушит почву
Международная группа ученых пришла к заключению, что глобальное потепление высушит почву. В частности, как заявили специалисты, повышение мировой температуры на два градуса по Цельсию может привести к сильному высыханию поверхностного слоя Земли. Результаты исследования были обнародованы в журнале Nature Climate Change.

Ученые: Глобальное потепление высушит почву


Авторы исследования изучили 27 вариантов развития глобального потепления для того, чтобы выяснить на каком участке суши показатель засушливости будет сильно меняться из года в год, при условии повышения температуры до двух градусов по Цельсию. Если все же мировая температура повысится, то почти на четверти поверхности нашей планеты высохнут почвы, что приведет к пожарам и засухе. Рост засушливости, отметили исследователи, негативно отразится на сельском хозяйстве, а также качестве воды и т.п.

Однако, исследование также показало, что, если мировую температуру удерживать в пределах полутора градусов по Цельсию, можно сократить площадь, подверженную засушливости.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 13:40
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