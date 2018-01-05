Ученые: Глобальное потепление высушит почву
Международная группа ученых пришла к заключению, что глобальное потепление высушит почву. В частности, как заявили специалисты, повышение мировой температуры на два градуса по Цельсию может привести к сильному высыханию поверхностного слоя Земли. Результаты исследования были обнародованы в журнале Nature Climate Change.
Авторы исследования изучили 27 вариантов развития глобального потепления для того, чтобы выяснить на каком участке суши показатель засушливости будет сильно меняться из года в год, при условии повышения температуры до двух градусов по Цельсию. Если все же мировая температура повысится, то почти на четверти поверхности нашей планеты высохнут почвы, что приведет к пожарам и засухе. Рост засушливости, отметили исследователи, негативно отразится на сельском хозяйстве, а также качестве воды и т.п.
Однако, исследование также показало, что, если мировую температуру удерживать в пределах полутора градусов по Цельсию, можно сократить площадь, подверженную засушливости.
Авторы исследования изучили 27 вариантов развития глобального потепления для того, чтобы выяснить на каком участке суши показатель засушливости будет сильно меняться из года в год, при условии повышения температуры до двух градусов по Цельсию. Если все же мировая температура повысится, то почти на четверти поверхности нашей планеты высохнут почвы, что приведет к пожарам и засухе. Рост засушливости, отметили исследователи, негативно отразится на сельском хозяйстве, а также качестве воды и т.п.
Однако, исследование также показало, что, если мировую температуру удерживать в пределах полутора градусов по Цельсию, можно сократить площадь, подверженную засушливости.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 13:40