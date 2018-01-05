Turner Motorsport вывел на снег свой BMW M4 GT4

Гонщиками на стандартную версию BMW M4 GT4 были установлены специальные надёжные шины с липучками. Такого рода шины помогают справляться со снежным покровом, а также гололедом. Сплиттеры, двигатель, выхлопная система, электроника, трансмиссия, тормоза заимствованы у версии M6 GT3. Концепцию интерьера разработали непосредственно для удобства водителя авто, которому нужно сосредоточиться на управлении транспортным средством в экстремальных условиях.Автомобиль M4 GT4 оснащается шестирядным трехлитровым силовым агрегатом, который способен генерировать мощность на 431 лошадиную силу. С силовой установкой на пару осуществляет работу коробка передач с двойным сцеплением. Она была разработана специально для гонок.