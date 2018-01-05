Turner Motorsport вывел на снег свой BMW M4 GT4
Turner Motorsport вывел на снег свой новый автомобиль версии BMW M4 GT4. Тестовые испытания транспортного средства, которое предназначается для трасс, проводились на территории Массачусетса.
Гонщиками на стандартную версию BMW M4 GT4 были установлены специальные надёжные шины с липучками. Такого рода шины помогают справляться со снежным покровом, а также гололедом. Сплиттеры, двигатель, выхлопная система, электроника, трансмиссия, тормоза заимствованы у версии M6 GT3. Концепцию интерьера разработали непосредственно для удобства водителя авто, которому нужно сосредоточиться на управлении транспортным средством в экстремальных условиях.
Автомобиль M4 GT4 оснащается шестирядным трехлитровым силовым агрегатом, который способен генерировать мощность на 431 лошадиную силу. С силовой установкой на пару осуществляет работу коробка передач с двойным сцеплением. Она была разработана специально для гонок.
Гонщиками на стандартную версию BMW M4 GT4 были установлены специальные надёжные шины с липучками. Такого рода шины помогают справляться со снежным покровом, а также гололедом. Сплиттеры, двигатель, выхлопная система, электроника, трансмиссия, тормоза заимствованы у версии M6 GT3. Концепцию интерьера разработали непосредственно для удобства водителя авто, которому нужно сосредоточиться на управлении транспортным средством в экстремальных условиях.
Автомобиль M4 GT4 оснащается шестирядным трехлитровым силовым агрегатом, который способен генерировать мощность на 431 лошадиную силу. С силовой установкой на пару осуществляет работу коробка передач с двойным сцеплением. Она была разработана специально для гонок.
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Добавил: tantan61 Вчера, 13:30