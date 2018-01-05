Полина Гагарина рассказала поклонникам о своей болезни

Исполнительница отметила, что такие нюансы не отразились на ее настроении, так что она даже нашла некоторые позитивные моменты. Звезда не может побаловать себя традиционным салатом, потому что не ощущает его вкуса, а также наслаждается отдыхом в постели и смотрит все интересные картины, которые не удалось увидеть раньше.Полина Гагарина поинтересовались у пользователей сетей, какие праздничные номера в ее исполнении им понравились больше всего. Они сразу отметили выступление звезды на Первом канале, после чего написали много лестных слов о других номерах и пожелали ей скорейшего выздоровления.