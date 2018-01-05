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Полина Гагарина рассказала поклонникам о своей болезни
Певица решила порадовать поклонников зажигательным видео, опубликованным в Instagram во время новогодних съемок, но потом она была вынуждена оставаться дома из-за сильной простуды. Полина Гагарина рассказала о своем недуге, после чего фанаты написала много позитивных комментариев, чтобы поддержать своего кумира.

Исполнительница отметила, что такие нюансы не отразились на ее настроении, так что она даже нашла некоторые позитивные моменты. Звезда не может побаловать себя традиционным салатом, потому что не ощущает его вкуса, а также наслаждается отдыхом в постели и смотрит все интересные картины, которые не удалось увидеть раньше.

Полина Гагарина рассказала поклонникам о своей болезни


Полина Гагарина поинтересовались у пользователей сетей, какие праздничные номера в ее исполнении им понравились больше всего. Они сразу отметили выступление звезды на Первом канале, после чего написали много лестных слов о других номерах и пожелали ей скорейшего выздоровления.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:40
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