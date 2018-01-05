Американские военные тестируют инопланетные технологии на секретной базе

Данная информация появилась в рамках блога Скотта Уорринга, занимающегося на сегодняшний день уфологией. Уоррингом был замечен инопланетный алмазный стелс-корабль. Уфолог смог увидеть данный объект, используя приложение Google Earth. Стоит отметить, что корабль, который предназначен для высокоскоростных полетов, похож по внешним признакам на технологию X-47B. Хотя обнаруженное устройство имеет некоторые сходства с земной техникой, оно всё равно принадлежит к инновационным, чужеродным технологиям.В свою очередь Интернет-пользователи не смогли отыскать связи корабля с инопланетной цивилизацией. Они посчитали, что военные Соединённых Штатов разрабатывают новую современную лодку либо боевой эффективный самолет нового поколения.