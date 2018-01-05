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Американские военные тестируют инопланетные технологии на секретной базе
Появились данные, что на территории Соединённых Штатов во Флориде американскими военными тестируются инопланетные технологии в рамках секретной действующей базы в Палм-Бич.

Американские военные тестируют инопланетные технологии на секретной базе

Данная информация появилась в рамках блога Скотта Уорринга, занимающегося на сегодняшний день уфологией. Уоррингом был замечен инопланетный алмазный стелс-корабль. Уфолог смог увидеть данный объект, используя приложение Google Earth. Стоит отметить, что корабль, который предназначен для высокоскоростных полетов, похож по внешним признакам на технологию X-47B. Хотя обнаруженное устройство имеет некоторые сходства с земной техникой, оно всё равно принадлежит к инновационным, чужеродным технологиям.

В свою очередь Интернет-пользователи не смогли отыскать связи корабля с инопланетной цивилизацией. Они посчитали, что военные Соединённых Штатов разрабатывают новую современную лодку либо боевой эффективный самолет нового поколения.

Технологии / Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 13:12
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