Дана Борисова решила провести Рождество в монастыре

Она планирует посетить Рыльскую обитель, где находится могила старца Ипполита. Этот святой помог многим людям избавиться от зависимости, сама Дана Борисова хочет встретить праздник в столь благословенном месте. Также знаменитость упомянула о встрече с наследницей Полиной, отметив, что за последнее время поведение девочки изменилось.Звезда жалуется, что близкое окружение ее бывшего избранника настраивает ребенка против матери и говорит в ее адрес много негативных слов. Поклонники сразу поддержали ведущую, посоветовав ей держаться и становиться лучше во имя дочери, а также одобрили поездку и пожелали артистке хороших праздников.