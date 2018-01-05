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Дана Борисова решила провести Рождество в монастыре
Подписчики ведущей заметили в Instagram новый пост. В нем Дана Борисова сообщила, что решила провести Рождество в монастыре.

Она планирует посетить Рыльскую обитель, где находится могила старца Ипполита. Этот святой помог многим людям избавиться от зависимости, сама Дана Борисова хочет встретить праздник в столь благословенном месте. Также знаменитость упомянула о встрече с наследницей Полиной, отметив, что за последнее время поведение девочки изменилось.

Дана Борисова решила провести Рождество в монастыре


Звезда жалуется, что близкое окружение ее бывшего избранника настраивает ребенка против матери и говорит в ее адрес много негативных слов. Поклонники сразу поддержали ведущую, посоветовав ей держаться и становиться лучше во имя дочери, а также одобрили поездку и пожелали артистке хороших праздников.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:55
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