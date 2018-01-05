Рэпер Баста показал свое фото, сделанное в молодости, в Instagram

На обнародованном снимке Василий Вакуленко, сценическое имя которого Баста, позирует в строгом костюме, стоя у синтезатора. Большинство поклонников отметили, что в молодые годы будущий рэпер был очень милым, но с годами стал лишь лучше. Артист отрастил бороду и даже немного похудел. При этом рэп-исполнитель не уточнил, при каких обстоятельствах и когда было получено данное фото. И все же кто-то из подписчиков вспомнил, что фотоснимок сделали на дне рождения бабушки певца.За довольно короткий промежуток времени публикация Басты успела набрать большое количество отметок «Мне нравится», а также множество одобрительных высказываний от поклонников.