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Рэпер Баста показал свое фото, сделанное в молодости, в Instagram
Рэпер Баста опубликовал в сети Instagram снимок, который сделал еще в молодости.

Рэпер Баста показал свое фото, сделанное в молодости, в Instagram


На обнародованном снимке Василий Вакуленко, сценическое имя которого Баста, позирует в строгом костюме, стоя у синтезатора. Большинство поклонников отметили, что в молодые годы будущий рэпер был очень милым, но с годами стал лишь лучше. Артист отрастил бороду и даже немного похудел. При этом рэп-исполнитель не уточнил, при каких обстоятельствах и когда было получено данное фото. И все же кто-то из подписчиков вспомнил, что фотоснимок сделали на дне рождения бабушки певца.

За довольно короткий промежуток времени публикация Басты успела набрать большое количество отметок «Мне нравится», а также множество одобрительных высказываний от поклонников.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 10:19
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