Пьяный житель Норвегии в Новый год проехал на такси 3 страны, чтобы добраться домой

Нетрезвый мужчина, проехав примерно 377 миль, в итоге не смог расплатиться по счетам с таксистом, информирует портал британского таблоида The Sun. На все путешествие у норвежца ушло порядка 6,5 часа, хотя пассажир проехал территорию трех государств. В первом часу ночи 1 января 2018 года гражданин Норвегии очутился в своем доме, отправившись спать, не заплатив таксисту.Водитель позвонил в полицию, хотя подозреваемый и не пытался сбежать, крепко уснув в своей кровати. Стражи правопорядка вынудили норвежца заплатить порядка 18 тыс. норвежских крон за поездку. Впрочем, приключения таксиста на этом не закончились, когда за время разборок с правонарушителем у автомобиля сел аккумулятор.