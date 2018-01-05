АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Магическая защита звезд: Самые известные артисты используют амулеты и талисманы для спасения от завистников и порчи
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Пьяный житель Норвегии в Новый год проехал на такси 3 страны, чтобы добраться домой
Пьяный житель Норвегии в канун Нового года проехал на такси через территорию 3-х стран, чтобы наконец попасть домой. Вызвав машину в столице Датского королевства, норвежец через мост добрался до Швеции, а затем к себе домой в столицу Норвегии.

Пьяный житель Норвегии в Новый год проехал на такси 3 страны, чтобы добраться домой


Нетрезвый мужчина, проехав примерно 377 миль, в итоге не смог расплатиться по счетам с таксистом, информирует портал британского таблоида The Sun. На все путешествие у норвежца ушло порядка 6,5 часа, хотя пассажир проехал территорию трех государств. В первом часу ночи 1 января 2018 года гражданин Норвегии очутился в своем доме, отправившись спать, не заплатив таксисту.

Водитель позвонил в полицию, хотя подозреваемый и не пытался сбежать, крепко уснув в своей кровати. Стражи правопорядка вынудили норвежца заплатить порядка 18 тыс. норвежских крон за поездку. Впрочем, приключения таксиста на этом не закончились, когда за время разборок с правонарушителем у автомобиля сел аккумулятор.
Происшествия
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:23
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Бородина всё больше уходит в тень Ольги
Представлены первые фото нового Mercedes-Benz
Александра Шева назвала Майю Донцову "настоящей
В Apple признали уязвимость процессоров iPhone и
Наташа Королева опубликовала в Instagram смелые
Ясновидящая Елена Ясевич предрекает скорый развод
Просмотреть все новости